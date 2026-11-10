Lkw-Kontrolle in Kematen: Polizei stellte insgesamt 130 Verstöße fest

Bei einer Lkw-Kontrolle in Kematen stellten Polizisten am Dienstag 128 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften fest. Der Fahrer soll eine fremde Fahrerkarte benutzt haben, um die Übertretungen zu verschleiern.

Gleich 128 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften hat die Polizei am Dienstagvormittag bei einer Lkw-Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz Kematen festgestellt. Der 33-jährige Fahrer soll eine auf eine andere Person ausgestellte Fahrerkarte verwendet haben, um die Übertretungen zu verschleiern. Hinzu kamen zwei weitere Anzeigen.

Beamte der Verkehrsinspektion Innsbruck kontrollierten den in Italien zugelassenen Lkw gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Inntalautobahn. Der Lastwagen war im grenzüberschreitenden Güterverkehr unterwegs.

Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten fielen den Polizisten Unstimmigkeiten in den GPS-Daten auf, die auf der Fahrerkarte gespeichert waren. Im Verlauf der Kontrolle übergab der 33-Jährige den Beamten eine zweite Fahrerkarte. Diese war auf eine andere Person ausgestellt.

Mehrere tausend Euro Sicherheitsleistung

Der Fahrer gab laut Polizei an, die fremde Karte verwendet zu haben, um Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften zu verschleiern. Bei der gemeinsamen Auswertung beider Karten stellten die Beamten insgesamt 128 Übertretungen fest.