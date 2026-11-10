Langfristige Folgen untersucht
Wo Wasser knapp wird: In den Alpen weniger Schnee und keine Gletscher mehr
Die österreichischen Gletscher werden bis zur Mitte des Jahrhunderts 80 Prozent ihrer Masse verlieren und bis 2100 verschwunden sein. Die Auswirkungen dieser Entwicklung für den Wasserhaushalt im Gebirge sind gravierend.
© APA/Gindl
Umweltminister Totschnig lässt die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt untersuchen. Starkregen und Verdunstung nehmen zu. Vor allem im Osten geht die Neubildung von Grundwasser zurück.
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