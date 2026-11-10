„Energiewende – quo vadis?“: Tiwag-Vorstand Michael Kraxner referiert im Pfleghaus

Wie sieht die Energiezukunft Tirols aus und welche Rolle spielt dabei der heimische Landesversorger? Um diese Fragen geht es am 19. November im Anraser Pfleghaus. Tiwag-Vorstand Michael Kraxner hält dort einen Vortrag und stellt sich anschließend den Fragen des Publikums.

Anras - Der Verfahrenstechniker Michael Kraxner wurde 2025 in den Vorstand der Tiwag berufen. Seither steht er für einen Kurs, der den Ausbau erneuerbarer Energien mit technologischer Offenheit verbindet. Für Kraxner ist die Energiewende eine gesellschaftliche Aufgabe, die klare Innovationen in der praktischen Umsetzung verlangt.

Als Rückgrat der Tiroler Energieversorgung sieht Kraxner nach wie vor die Wasserkraft. Um Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, setzt er jedoch auf ein breit gefächertes Gesamtsystem. Neben dem Ausbau der Wasserkraft stehen dabei Speichertechnologien, Digitalisierung, Photovoltaik, Windkraft sowie vernetzte Energiesysteme im Fokus.

Beim Vortrag im Anraser Pfleghaus wird Michael Kraxner erläutern, wie er diese Herausforderungen anpacken möchte und welche Pläne für das nächste Jahrzehnt vorliegen. Im Anschluss an den Vortrag haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Abend bietet damit eine Gelegenheit, sich aus erster Hand über die künftige Tiroler Energiepolitik zu informieren. Moderiert wird die Veranstaltung von Christine Brugger.

Eventinfos: