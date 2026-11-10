Faszinierende Holzbilder: Gerhard Kastner zeigt Intarsienkunst in Lienz

Vom 12. November 2026 bis zum 15. Jänner 2027 verwandelt sich die DolomitenBank-Galerie in Lienz in einen Schauplatz meisterhafter Handwerkskunst. Der Künstler Gerhard Kastner präsentiert dort seine Furnierintarsien, die Natur, Architektur und Tradition in feinsten Holznuancen zum Leben erwecken.

Lienz - Aus hunderten feinen Holzteilchen lässt Gerhard Kastner detailreiche Kunstwerke entstehen. Seine Intarsienarbeiten zeigen Berglandschaften, Kirchen und Schlösser sowie lebendige Alltagsszenen und Porträts. Als Inspiration dienen dem Künstler neben der heimischen Natur und Architektur auch die Werke renommierter Tiroler Maler wie Alfons Walde und Albin Egger-Lienz.

Jedes Werk beginnt mit einer Zeichnung, bevor Holzfurniere nach ihrer Maserung und Farbgebung ausgewählt werden. Bis zu 400 von Hand zugeschnittene Holzteile fügt Kastner zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Nach dem Verleimen, Schleifen und der Oberflächenbehandlung entsteht durch das Zusammenspiel der Form und der natürlichen Holztöne optische Tiefe und Atmosphäre.

Von Hermagor nach Innsbruck

Die Leidenschaft für den Werkstoff Holz begleitet den 1942 nahe Hermagor geborenen und seit 1962 in Nordtirol lebenden Künstler bereits sein gesamtes Leben. Nach seiner Meisterprüfung im Tischlerhandwerk im Jahr 1966 war Kastner beruflich als Magistratsbeamter in Innsbruck tätig. Als Autodidakt verfeinerte er über Jahrzehnte hinweg die Technik der Intarsienkunst. Seine Arbeiten wurden bei über 100 Ausstellungen in Tirol und darüber hinaus präsentiert.

Eventinfos: