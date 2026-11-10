Achleitner nach Sprung zur Medaille: „Am stärksten bin ich, dann wenn es gilt“

Die Innsbrucker Weitspringerin Deborah Achleitner holte bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar (SEN) mit Bronze die erste Tiroler YOG-Medaille. Die 17-Jährige rutschte als Ersatz ins Feld – und bewies Nervenstärke. Mit einem weiten Satz im Finale und in der Unterkunft, wo es nicht immer so war wie daheim.