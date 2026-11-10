Tiroler Höhenflug
Achleitner nach Sprung zur Medaille: „Am stärksten bin ich, dann wenn es gilt“
Mit 5,72 Metern schaffte die Innsbruckerin Weitspringerin Deborah Achleitner (17) bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar (SEN) den Sprung aufs Stockerl: Bronze!
© GEPA pictures/ OEOC
Die Innsbrucker Weitspringerin Deborah Achleitner holte bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar (SEN) mit Bronze die erste Tiroler YOG-Medaille. Die 17-Jährige rutschte als Ersatz ins Feld – und bewies Nervenstärke. Mit einem weiten Satz im Finale und in der Unterkunft, wo es nicht immer so war wie daheim.
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