Handy, Corona, Migration: Warum Schüler schlechter rechnen und lesen

Nur ein Viertel der 14-Jährigen erreicht die Lernziele sowohl in Deutsch als auch in Mathematik. Schülerinnen und Schüler mit schlechten Voraussetzungen hinken Jahre hinterher. Besser sind die Ergebnisse in Englisch.

Wieder eine Studie, die dem österreichischen Schulsystem ein schlechtes Zeugnis ausstellt: Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) präsentierte am Dienstag die gesammelten Resultate von iKM-PLUS-Bildungstests in der achten Schulstufe aus den Jahren 2023 bis 2025. Das Ergebnis: 40 Prozent der 14-Jährigen erreichen in Mathematik alle Lernziele, 41 Prozent in Deutsch. Aber nur ein Viertel schafft das in beiden Bereichen. Im Vergleich zu früheren Testungen sind die Kompetenzen sogar gesunken.

Wiederkehr räumt ein, dass diese ernüchternden Ergebnisse keine Überraschung seien. Tatsächlich zeigte zuletzt auch der internationale PISA-Bildungsvergleich eine Tendenz nach unten – und das nicht nur in Österreich.

Tiroler Jugendliche im Bundesdurchschnitt

Fachleute vermuten als Ursache nachlassende Konzentrationsfähigkeit, eine stärkere Neigung zu oberflächlichen Antworten sowie die zunehmende Verbreitung von Online-Texten. Wiederkehr brachte diese Ursachen auf den Punkt: „Das ist das Handy; das ist die Bildschirmzeit der Kinder und Jugendlichen, die ablenkt und Leseleistungen sinken lässt. Das ist die Corona-Pandemie, die hier Auswirkungen hat. Und es ist drittens die Form der Migration nach Österreich.“

Getestet wurden Schülerinnen und Schüler in Mittelschulen sowie in den AHS‑Unterstufen. Die Jugendlichen in Tirol schnitten dabei im Bundesdurchschnitt ab – oder geringfügig besser.

Soziale Herkunft und Erstsprache entscheiden

Die größten Unterschiede gibt es aber ohnehin nicht nach Regionen, sondern nach der „sozioökonomischen Ausgangslage“, anhand derer die Schulen in sechs Kategorien eingeteilt werden. Diese Einteilung erfolgt nach Einkommen und Bildungsstand der Eltern, nach dem sozialen Hintergrund sowie nach der Erstsprache.

An Schulen mit der obersten Kategorie erreichen sechs von zehn Kindern in Mathematik und Lesen die Bildungsziele oder übertreffen sie. In Schulen der niedrigsten Kategorie schafft das nur eines von zehn Kindern. Die Bildungsexperten rechnen die Differenzen in Lernmonate um. Beim Lesen hinken die schwächsten Schülerinnen und Schüler um 39 Monate hinterher. Mehr als drei Jahre – 37 Monate – beträgt die Differenz auch in Mathematik.

Bei Englisch kaum Unterschiede

Eine erfreuliche Ausnahme bilden die iKM-PLUS-Ergebnisse für Englisch. Im Vergleich zur Überprüfung im Jahr 2019 haben die Jugendlichen besser abgeschnitten. 99 Prozent erreichten beim Lese- und Hörverstehen zumindest Grundkenntnisse, immerhin 58 Prozent waren fortgeschritten. In Englisch erreichen neun von zehn die Standards und können sich damit in einfachen Alltagssituationen gut verständigen. Englisch ist auch der einzige Testbereich, wo es bei der Leistung kaum Unterschiede nach Erstsprache oder sozialer Herkunft gibt.

Die durchwegs guten Ergebnisse führen die Studienautoren allerdings mehr auf den gestiegenen Konsum englischsprachiger Medien zurück als auf den Schulunterricht. Nachdem Englisch in Schule, Beruf und Ausbildung immer wichtiger wird, solle man außerdem darüber nachdenken, das Zielniveau anheben, empfehlen die Fachleute.

Versäumnisse der Vorgänger?