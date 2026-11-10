Das Longevity-Labor Tirol: Warum man hier länger schön und gesund ist

Umgebung, Hormone, Ernährung, Licht und Stoffwechsel beeinflussen die Alterung unserer Zellen. Sprich, wie wir aussehen und wie wir uns fühlen. Zwei Expertinnen beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und machen so Tirol zu einem geheimen Longevity-Labor. Beim „Longevity Social“ in Telfs treffen die zwei Expertisen aufeinander und klären auf.