Liechtensteiner Gericht lässt 50 Millionen Euro aus Benko-Stiftung sichern

Der Oberste Gerichtshof in Liechtenstein hat laut Medienberichten die Sicherstellung von gut 50 Millionen Euro aus der Ingbe-Stiftung der Familie Benko angeordnet. Das Geld soll für Forderungen der Gläubiger von René Benko gesichert werden.

Im Insolvenzverfahren gegen den gefallenen Signa-Gründer René Benko kann Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger einen Erfolg für sich verbuchen: Er hat in Liechtenstein 50 Mio. Euro der Ingbe-Stiftung für das weitere Verfahren gesichert, geht aus einer Aussendung des Insolvenzverwalters am Dienstagabend hervor. Der Fürstliche Oberste Gerichtshof hat dem Rechtsmittel von Grabenwenger stattgegeben.

Streit um Eigentum der Stiftung

Bereits zu Beginn dieses Jahres erreichte Grabenweger beim Fürstlichen Landgericht in Vaduz nicht rechtskräftig eine einstweilige Verfügung gegen die nach seiner Mutter Ingeborg benannte Stiftung: Aufgrund dieser Verfügung durfte die Stiftung vorerst 50 Mio. Euro des damals auf 300 Mio. Euro geschätzten Gesamtvermögens nicht mehr an Begünstigte - Familienmitglieder Benkos - ausschütten.

Das Obergericht in Liechtenstein sah hingegen keine Berechtigung des Insolvenzverwalters, Ansprüche gegen die Ingbe-Stiftung geltend zu machen. Dafür folgte nun der Oberste Gerichtshof der Ansicht des Insolvenzverwalters.

Berufung gegen Innsbrucker Urteil

Erst vergangenen Donnerstag wurde Benko am Landesgericht Innsbruck wegen Betrugs schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sein Anwalt hat bereits Berufung eingelegt. (TT.com, APA)