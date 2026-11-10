US-Repräsentantenhaus stoppt Amtsenthebung gegen Hegseth

Das US-Repräsentantenhaus hat ein drohendes Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth abgewendet. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit 211 zu 204 Stimmen dafür, die Vorwürfe an den Justizausschuss zu verweisen. Da das Gremium von den Republikanern kontrolliert wird, ist der Vorstoß damit faktisch gestoppt. Eingebracht worden war die Resolution von dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky.

Hintergrund des Verfahrens ist der Unmut über den Krieg im Iran sowie ein US-Militäreinsatz in Venezuela im Jänner zum Sturz von Präsident Nicolas Maduro. Hegseth wies die Vorwürfe als Farce zurück. "Die Geschichte wird den Iran-Krieg ganz anders beurteilen als die derzeitige landläufige Meinung", sagte der Minister. Rückendeckung erhielt er von US-Präsident Donald Trump. Mit der Abstimmung gewinnt Hegseth vorerst Zeit. Die Demokraten, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützt hatten, übernehmen nach ihrem Sieg bei den Wahlen in der vergangenen Woche im kommenden Jahr die Kontrolle über den Kongress. Sie könnten dann einen neuen Versuch unternehmen. Hegseth wäre der erste US-Verteidigungsminister, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet würde.