Lettland und Litauen warnen vor Drohnen im Luftraum

Wegen einer Bedrohung im Luftraum haben Lettland und Litauen Alarm geschlagen. Am frühen Mittwochmorgen seien die Einwohner in mehreren Regionen beider Länder aufgerufen worden, Schutzräume aufzusuchen, teilten die Behörden mit. Grund dafür waren unbekannte Drohnen, die über das benachbarte Russland oder Belarus in den Luftraum eingedrungen waren. Daraufhin stiegen Kampfflugzeuge der NATO-Luftraumüberwachung auf.

Dem Nationalen Krisenmanagementzentrum Litauens zufolge galt die Warnung auch für die zweitgrößte Stadt des Landes, Kaunas, mit rund 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Ukrainische Militärdrohnen sind zuletzt wiederholt in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Dies schürt die Sorge, dass der Krieg in der Ukraine auf die an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzenden NATO-Staaten übergreifen könnte. Bei ukrainischen Angriffen auf russische Ölhäfen an der Ostsee verfehlten einige Drohnen ihre Ziele und lösten in den Nachbarländern Sicherheitswarnungen aus.