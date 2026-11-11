Ukraine-Krieg: Drohnenalarm im Baltikum und in Finnland

In den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Finnland hat es in der Nacht zu Mittwoch vorübergehend wieder Drohnenalarm gegeben. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen, da unbekannte Drohnen aus Richtung der Nachbarländer Russland und Belarus in den heimischen Luftraum eingedrungen sein könnten. Zur Absicherung stiegen NATO-Kampfflugzeuge auf. Am frühen Morgen wurden die Warnungen wieder aufgehoben, wie Behörden meldeten.

Berichte über Verletzte gab es nicht. Hintergrund der Alarmbereitschaft waren ukrainische Drohnenangriffe im Nordwesten Russlands. Dort geriet im Ostsee-Exporthafen Ust-Luga ein Raffineriegelände in Brand, wobei drei Menschen verletzt wurden. In der westrussischen Region Smolensk an der Grenze zu Belarus kamen den örtlichen Behörden zufolge zwei Menschen durch herabstürzende Trümmer einer abgefangenen Drohne ums Leben.

Russland wirft der Ukraine vor, den NATO-Luftraum als Deckung zu nutzen. Die Ukraine macht dagegen russische Störsender dafür verantwortlich, dass Drohnen bei Angriffen vom Kurs abkommen. Die NATO-Staaten wiederum weisen Russland als Aggressor im Ukraine-Krieg die Schuld zu. Die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts auf angrenzende NATO-Länder ist in den vergangenen Monaten gewachsen, da wiederholt ukrainische Drohnen in den Luftraum der baltischen Staaten und Finnlands eingedrungen waren.

Der litauische Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius erklärte, in der Region seien vier Drohnen gesichtet worden. Er sprach von einer "schwierigen Nacht". Über Nordlitauen sei versucht worden, eine Drohne abzuschießen, und später seien Trümmerteile einer NATO-Rakete am Boden gefunden worden, schrieb Sinkevicius auf Facebook. Es war zunächst unklar, ob die Drohne getroffen wurde. In Litauen betraf der Alarm unter anderem die zweitgrößte Stadt Kaunas mit rund 300.000 Einwohnern. In Finnland gab es vorübergehend Sperrungen im Luftraum und auf See im östlichen Finnischen Meerbusen. Die finnischen Streitkräfte sprachen auf der Online-Plattform X von einer Vorsichtsmaßnahme.

Zugleich meldeten auch ukrainische Behörden wieder russische Luftangriffe. In der Industriestadt Krywyj Rih fiel teilweise der Strom aus, zudem wurden in Charkiw im Nordosten und Saporischschja im Südosten bei Angriffen insgesamt sieben Menschen verletzt. Russland griff zudem nach eigenen Angaben ein Frachtschiff im Schwarzen Meer an, das Waffen für die Ukraine geladen haben soll. Das Schiff sei südwestlich von Odessa getroffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. In der Nacht hätten russische Drohnen darüber hinaus drei Umspannwerke in den Regionen Krywyj Rih und Odessa getroffen.