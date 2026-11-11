Drohnenangriff führt zu Stromausfällen in der Ukraine

Ein Drohnenangriff auf kritische Infrastruktur hat in Teilen der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih zu Stromausfällen geführt und die Wasser- und Wärmeversorgung beeinträchtigt. Wie der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt, Oleksandr Wilkul, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte, wurden das Wasser- und Abwassersystem mit Generatoren stabilisiert. Die Wärmeversorgung werde schwieriger, zudem seien Wohnhäuser, Schulen und Kindergärten beschädigt worden.

Rettungskräfte und Versorgungsdienste seien im Einsatz, hieß es. Krywyj Rih ist eine Industriemetropole und die Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der jüngste Angriff erfolgte vor dem Hintergrund neuer Friedensbemühungen und der ersten russisch-ukrainischen Gespräche seit neun Monaten in Abu Dhabi.