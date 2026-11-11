Tote durch Drohnentrümmer in Westrussland

In der westrussischen Region Smolensk sind Behördenangaben zufolge zwei Menschen durch Trümmer einer abgefangenen Drohne getötet worden. Die Drohnentrümmer hätten ein Wohnhaus getroffen, meldete die Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch unter Berufung auf Gouverneur Wassili Anochin. Ein weiterer ukrainischer Drohnenangriff löste nach Angaben des regionalen Gouverneurs ein Feuer im Hafengebiet von Ust-Luga an der russischen Ostseeküste aus.

Zudem sei durch den Angriff ein Kraftwerk vom Netz getrennt worden, wie Gouverneur Alexander Drosdenko über den Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Über der Region Leningrad seien 146 Drohnen abgeschossen worden. Ust-Luga ist ein wichtiger Exporthafen unter anderem für russisches Öl und Getreide.

Ein russischer Drohnenangriff in der Ukraine auf kritische Infrastruktur führte in Teilen der zentral gelegenen Stadt Krywyj Rih zu Stromausfällen; auch die Wasser- und Wärmeversorgung sind beeinträchtigt. Wie der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt, Oleksandr Wilkul, auf Telegram mitteilte, wurden das Wasser- und Abwassersystem mit Generatoren stabilisiert. Die Wärmeversorgung werde schwieriger, zudem seien Wohnhäuser, Schulen und Kindergärten beschädigt worden.