Mutter und Tochter in Westkanada von Grizzlybären getötet

Eine Grizzlybärenmutter und ihre Jungen haben im Westen Kanadas eine Frau und ihre Tochter bei einer Wanderung getötet. Das ergaben DNA-Tests vom Ort des Angriffs, der sich bereits in der vergangenen Woche in der Provinz British Columbia ereignet hatte. Die Bärin und die drei Jungtiere hätten die beiden Menschen umgebracht, teilte die örtliche Wildtierbehörde am Dienstag mit. Die Bären wurden den Angaben zufolge eingeschläfert oder "getötet".

Die Leichen der Mutter und der Tochter waren am Montag und Dienstag vergangene Woche entdeckt worden. Kanadischen Medienberichten zufolge waren die beiden zu einer Wanderung nahe ihres Hauses in Bella Coola aufgebrochen. Als sie nicht zurückkehrten, alarmierten Angehörige die Polizei.