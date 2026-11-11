Brasilien verhängt nach Wahlkampf Strafe gegen Meta

Die brasilianische Justiz hat eine hohe Geldstrafe gegen den US-Technologiekonzern Meta verhängt. Dieser hatte ihrer Ansicht nach während des Präsidentschaftswahlkampfs eine Anordnung zur Gleichbehandlung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und dessen Rivalen Flávio Bolsonaro auf seinen Plattformen nicht befolgt. Das brasilianische Wahlgericht verhängte am Dienstag (Ortszeit) eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro.

Eine Einmischung in den Wahlkampf zugunsten des rechten Kandidaten Flávio Bolsonaro, wie sie das Wahlteam Lulas angeprangert hatte, stellte das Gericht allerdings nicht fest.

Lulas Wahlkampfteam hatte im Oktober beim Wahlgericht eine Beschwerde gegen Meta wegen einer mutmaßlichen Blockade seiner Inhalte in den Onlinediensten des Konzerns eingereicht. Das Gericht wies die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und Whatsapp an, beide Kandidaten gleich zu behandeln und drohte bei einem Verstoß mit einer Strafe von täglich 200.000 Dollar (rund 180.000 Euro).

Meta wies die Vorwürfe zurück und sprach von technischen Problemen. Später betonte der US-Konzern, er habe die vom Wahlgericht geforderten Maßnahmen umgesetzt.