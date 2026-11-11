Mehr als drei Millionen bei Papst-Messe in Argentinien

Zum Abschluss seines Besuchs in Argentinien hat Papst Leo XIV. die bisher größte Messe seines Pontifikats gefeiert. Mehr als drei Millionen Menschen versammelten sich nach Behördenangaben am Mittwoch zu einer Freiluftmesse vor der Basilika in Luján, dem bedeutendsten katholischen Wallfahrtsort in dem südamerikanischen Land. "Danke, Leo", riefen die Gläubigen dem Oberhaupt der Katholiken zu. Mittwochabend wollte der Papst dann in seine frühere Wahlheimat Peru weiterreisen.

"Argentinien, erhebe dich und geh", sagte Leo XIV. in seiner Predigt. "Schweigst du, so schweig aus Liebe; redest du, so rede aus Liebe", zitierte er den Heiligen Augustinus. In den Straßen rund um die Basilika kletterten Menschen auf Zäune, Bäume und Laternenpfähle, um einen Blick auf den Papst zu erhaschen. Zum Abschluss dankte Leo den Argentiniern, die ihn "mit offenen Armen empfangen" hätten. "Ich habe mich wie zu Hause gefühlt."

Am Montag hatten an einer Messe mit dem Papst in der Hauptstadt Buenos Aires zweieinhalb Millionen Menschen teilgenommen. Am Dienstag strömten 650.000 Gläubige zu einem Gottesdienst in Córdoba, an einer Gebetsfeier des Papstes mit Jugendlichen nahmen in Buenos Aires eine Million Menschen teil.

Der Papst war am Sonntag in Argentinien eingetroffen. Während seines Besuchs in dem südamerikanischen Land traf er unter anderem Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche und andere Angehörige der katholischen Kirche. Leo kritisierte die Sparmaßnahmen des ultrarechten Präsidenten Javier Milei und forderte einen besseren Schutz für benachteiligte Menschen.

"Es gibt Platz für alle, insbesondere für die Bedürftigsten: die Armen und Hungrigen, Migranten, Kranken und Gefangenen", sagte der Papst am Mittwoch. Am Morgen hatte er ein Gefängnis in Buenos Aires besucht. Er rief die Häftlinge auf, ihre Zeit hinter Gittern auch als Chance zum Neuanfang zu nutzen. Während der rechtsgerichteten Diktatur in Argentinien (1976-1983) hatte das Devoto-Gefängnis als geheimes Haft- und Folterzentrum gedient. Als Bischof hatte Jorge Bergoglio, der spätere Papst Franziskus, Insassen des Gefängnisses regelmäßig die Füße gewaschen.

Für Argentinien war es der erste Papstbesuch seit fast vier Jahrzehnten. Leos Vorgänger Franziskus hatte zur Enttäuschung der Gläubigen einen Bogen um seine Heimat gemacht. "Das ist ein sehr wichtiger Moment für uns, wir hatten einen argentinischen Papst, aber er konnte nicht kommen, das hat mir wehgetan", sagte die 76-jährige Estela Adorno in Luján.

Der Papst war am vergangenen Freitag zu seiner bisher längsten Auslandsreise aufgebrochen. Trotz seiner Krebsoperation Mitte Oktober hielt er an den Plänen für seinen Südamerika-Besuch fest. Nach seinen Besuchen in Uruguay und Argentinien wollte Leo XIV. am Abend weiter in seine alte Heimat Peru reisen. Der 71-Jährige wird zum Auftakt in der Hauptstadt Lima erwartet und trifft dort Präsidentin Keiko Fujimori sowie Vertreter der Regierung und der Zivilgesellschaft.

Das Oberhaupt der Katholiken war rund zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof in Peru tätig. Neben der Staatsbürgerschaft seines Heimatlandes USA hat er auch die peruanische.