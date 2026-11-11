Papst beendet Argentinien-Besuch

Zum Abschluss seines Besuchs in Argentinien hat Papst Leo XIV. am Mittwoch mit mehreren Hunderttausend Teilnehmern einen Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Dabei würdigte er im Marien-Wallfahrtsort Luján nahe der Hauptstadt Buenos Aires seinen im vergangenen Jahr verstorbenen argentinischen Vorgänger Franziskus. Die örtlichen Behörden zählten nach Angaben des Vatikans insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen auf den Straßen. Danach reist Leo nach Peru weiter.

Bei der dritten und letzten Station seiner Südamerika-Reise wird der Heilige Vater Mittwochabend erwartet. Dort lebte der gebürtige US-Amerikaner zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof. Aus dieser Zeit hat er auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird am Dienstag nächster Woche in Rom zurückerwartet.

Vor der Messe in dem Wallfahrtsort hatte Leo in Buenos Aires noch ein Gefängnis besucht. Dabei appellierte er an die Häftlinge, die Zeit hinter Gittern für einen Neuanfang zu nutzen. "Die Zeit, die Ihr in dieser Einrichtung verbringt, kann eine Gelegenheit sein, neu anzufangen, Euch mit Gott zu versöhnen und ohne Angst in Eure Familie und in die Gesellschaft zurückzukehren", sagte der Pontifex. Solche Besuche bei Menschen am Rande der Gesellschaft gehören bei Papstreisen oft dazu.

In Argentinien waren nach offiziellen Angaben in den vergangenen Tagen insgesamt mehr als fünf Millionen Menschen auf den Straßen, um den Heiligen Vater persönlich zu sehen.

Auch in Peru kann Leo mit viel Publikum rechnen. Das Land bereitet sich bereits seit Wochen auf die Rückkehr des einstigen Bischofs der 280.000-Einwohner-Stadt Chiclayo vor. Leo selbst nannte Peru schon mehrfach seine Heimat.

Das 35-Millionen-Einwohner-Land befindet sich seit längerer Zeit in einer politischen Krise. Im vergangenen Jahrzehnt gab es dort nicht weniger als neun Präsidenten. Außerdem liegen Parlament und Regierung oft im Streit. Viele Peruaner klagen über Korruption, soziale Ungleichheit und organisierte Kriminalität. Bei der Präsidentenwahl dieses Jahr setzte sich die rechtsgerichtete Keiko Fujimori - Tochter des früheren und inzwischen verstorbenen Staatschefs Alberto Fujimori - nur hauchdünn gegen einen linken Kandidaten durch.