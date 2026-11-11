Papst kehrt in seine zweite Heimat Peru zurück

Papst Leo XIV. wird an diesem Mittwoch in Peru erwartet, wo er vor seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war. Der Andenstaat ist die letzte Station einer zwölftägigen Reise durch Südamerika. In Lima wird Leo von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen, deren Vater bereits Staatschef war. Der gebürtige US-Amerikaner hat aus seiner Zeit als Bischof auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Vor dem Weiterflug nach Peru feiert der Papst noch in Argentinien einen weiteren Gottesdienst unter freiem Himmel. Dazu werden wieder Hunderttausende erwartet. Auch in Peru kann Leo mit einem großen Empfang rechnen. Zum Reiseprogramm gehört auch ein Ausflug auf 3.700 Meter in die Anden, was wegen der dünnen Höhenluft nach Leos Lungenoperation als heikel gilt. Dem 71-Jährigen war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er nun wieder krebsfrei.