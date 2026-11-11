Rangnick zieht bei Teamchef-Einsätzen mit Koller gleich

Ralf Rangnick absolviert im Nations-League-Spiel am Samstag in Linz gegen Irland sein 54. Spiel auf der ÖFB-Betreuerbank und belegt dann in der Einsatzstatistik aller österreichischen Fußball-Teamchefs ex aequo mit Marcel Koller Platz drei. Bereits am Dienstag wird der Deutsche mit dem Match in Debrecen den Schweizer hinter sich lassen. Vor Rangnick liegen anschließend nur noch Josef Hickersberger (56) und Hugo Meisl (133).

Hickersberger wird von Rangnick nach dem Länderspieldoppel im März 2027 überholt. Wunderteamchef Meisl ist für den 68-Jährigen aber realistischerweise außer Reichweite. In puncto Siegen ist der aktuelle ÖFB-Nationaltrainer (30) hinter Meisl (71) und vor dem nunmehrigen Kosovo-Teamchef Franco Foda (27) jetzt schon die Nummer zwei.

Rangnicks Vertrag läuft vorerst bis zum Ende der Qualifikation für die EM 2028. Das bedeutet, dass er in diesem Jahr noch in zwei und 2027 in zehn Partien im Einsatz sein wird und damit zumindest auf 65 Länderspiele kommen wird.

Österreichs Teamchefs mit den meisten Länderspielen:

Hugo Meisl (1913-1914 und 1918-1937/133 Spiele - 71 Siege, 30 Unentschieden, 32 Niederlagen)

Josef Hickersberger (1988-1990 und 2006-2008/56 - 15, 16, 25)

Marcel Koller (2011-2017/54 - 25, 13, 16)

Ralf Rangnick (seit 2022/53 - 30, 11, 12)

Herbert Prohaska (1993-1999/51 - 25, 9, 17)

Franco Foda (2017-2022/48 - 27, 6, 15)

Leopold Stastny (1968-1975/48 - 15, 16, 17)