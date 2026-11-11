Wald statt Koja an Spitze der Fürstensammlung Liechtenstein

Die Erbfolge in den Fürstlichen Sammlung des Hauses Liechtenstein ist geregelt: Der 64-jährige Stephan Koja verabschiedet sich von der Spitze der Kulturinstitution, um sich künftig verstärkt seiner Forschung zu widmen - etwa zum Werk Ferdinand Georg Waldmüllers in den Liechtenstein-Sammlungen. Als Nachfolger des seit 1. April 2023 amtierenden Direktors ist mit sofortiger Wirkung der US-Amerikaner Robert Wald inthronisiert worden, teilte das Liechtensteinsche Fürstenhaus mit.

Mit der Bestellung von Robert Wald als neuem Sammlungsleiter setzte man in Liechtenstein auf Kontinuität, gehört der Kunsthistoriker doch seit über 20 Jahren dem Haus an. Seit 2002 leitet er den Bereich Restaurierung der Institution und liefert darin nun auch gleich sein Gesellenstück als neuer Direktor ab, wenn am 29. Jänner die neue Rubens-Schau zum frisch restaurierten "Decius Mus"-Zyklus von Rubens eröffnet wird. Vor seiner Tätigkeit für die Fürstensammlung war der aus dem US-Bundesstaat New York stammende Wald für das Kunsthistorische Museum tätig.