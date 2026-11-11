Fortsetzung der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Nach einem ersten Verhandlungstag sollen die Ukraine-Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwoch weitergehen. Das erste dreiseitige Treffen seit mehr als acht Monaten dauerte am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge etwa viereinhalb Stunden mit einer Pause. Einen Durchbruch im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs hatten Beobachter im Vorfeld des neuen Anlaufs nicht erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete das Dreier-Gespräch als konstruktiv und inhaltsreich. Am ersten Verhandlungstag wurde laut ihm vor allem einen Gefangenenaustausch besprochen. "Man würde gern 1.000 gegen 1.000, möglicherweise 1.500 gegen 1.500 tauschen, einen großen Austausch", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen am Dienstag. Außerdem seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine Thema gewesen, bestätigte er in sozialen Medien.

Die US-amerikanische Delegation werde "mit dieser Agenda" nach den Verhandlungen nach Russland reisen, sagte Selenskyj. Die russische Seite habe zudem die Territorialfrage angesprochen. "Das ist eine Frage auf der Ebene der Staatschefs", hob Selenskyj hervor, dennoch hätten seine Unterhändler ein Mandat zur Diskussion dieses Themas.

Am zweiten Gesprächstag, dem "Haupttag", werde es mehr um Deeskalation im Energiebereich und im Schwarzen Meer, Gefangenenaustausch und ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene zwischen der Ukraine, Russland und den USA gehen.

Selenskyj betonte, dass die Anwesenheit der Europäer am Verhandlungsort sehr wichtig gewesen sei. Damit meinte der Ukrainer die Gesprächsrunde der ukrainischen und US-amerikanischen Unterhändler mit den nationalen Sicherheitsberatern Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens mit Vertretern der NATO und der Europäischen Union vor dem eigentlichen Dreiertreffen am Dienstag. "Wir wollen, dass es eine einheitliche Position der EU, der USA und der Ukraine gibt", unterstrich Selenskyj. Daran werde weiter gearbeitet.