Kiew fordert Beteiligung Europas an Friedensgesprächen

Vertreter Russlands und der Ukraine haben am Mittwoch in Abu Dhabi unter US-Vermittlung über eine Friedenslösung für den Ukrainekrieg gesprochen. Im Anschluss forderte der ukrainische Präsident Selenskyj eine europäische Beteiligung an den Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Die USA sollten Druck auf die Regierung in Moskau ausüben, betonte er auf der Onlineplattform X. Die Ukraine wolle den Krieg so schnell wie möglich mit einem würdigen Frieden beenden.

Europa müsse laut Selenskyj in jeder Phase der echten Diplomatie vertreten sein. Bereits am Dienstag hatte der ukrainische Präsident unterstrichen, dass die Anwesenheit der Europäer am Verhandlungsort Abu Dhabi sehr wichtig sei. Nach den Gesprächen am Mittwoch gab der ukrainische Unterhändler David Arachamija bekannt, eine "Lösung vor dem neuen Jahr" für möglich zu halten. "Es gibt auch andere Fragen, über die wir bislang nicht reden können, doch da haben wir tatsächlich einen großen Fortschritt erzielt", sagte Arachamija. Zugleich seien die Verhandlungen sehr "hart" gewesen. Die russische Delegation sei mit "strikten Direktiven" angereist, ergänzte der ukrainische Unterhändler, der auch Fraktionschef der Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist.

Der Ukrainer lobte den US-Verhandlungsansatz, den Dialog mit einem "Nachkriegsbild für beide Länder" zu öffnen. Demnach wollen die US-Vermittler Steve Witkoff und Jared Kushner nach einer für Donnerstag angekündigten Reise nach Moskau den Ukrainern in Dublin einen Bericht über die Ergebnisse geben. Danach solle ein zweiter Verhandlungstermin angesetzt werden.

Nach den Gesprächen hatte Moskau eine Einigung mit Kiew rund um einen neuen großen Gefangenenaustausch bekanntgegeben. Über die Zahl der Gefangenen und den Ablauf werde später informiert, sagte Verhandlungsführer Wladimir Medinski bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche am Mittwoch. Der russische Generalstab sprach von mehr als 1.000 Gefangenen, die in den kommenden zwei, drei Wochen von jeder Seite übergeben werden sollen.

Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bezeichnete die Verhandlungen als einen "ersten guten Schritt". In Moskau wollten er und Witkoff sich bei Putin darum bemühen, dass europäische Vertreter an den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung beteiligt werden. Putin werde zu diesem Schritt "hoffentlich seinen Segen geben", sagte Kushner. "Wir müssen die Europäer mit am Tisch haben", ergänzte der US-Gesandte. Die EU und auch die NATO müssten ein "integraler Bestandteil" von Verhandlungen über ein Kriegsende sein. Zur Debatte darüber, wer die EU-Staaten bei den Gesprächen vertritt, sagte Kushner: "Wenn Europa eine Person identifizieren könnte, die in seinem Namen spricht, wäre das ein größerer Erfolg, als die Russen dazu zu bringen, es zu beteiligen."