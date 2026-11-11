Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi gehen weiter

In Abu Dhabi hat der zweite Verhandlungstag zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung begonnen. Zuerst gebe es ein Dreier-Gespräch der Delegationen aus der Ukraine, den USA und Russland, teilte der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Umjerow auf der Onlineplattform Telegram mit. Danach werde die ukrainische Delegation europäische Partner treffen. Die russische Delegation wird hingegen keinen Kontakt zu europäischen Vertretern haben.

Entsprechende Treffen seien auch nicht geplant, erklärte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow. Präsident Wladimir Putin werde von der Delegation fortlaufend über den Stand der Verhandlungen informiert.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geht es am zweiten Gesprächstag um Deeskalation im Energiebereich und im Schwarzen Meer. Darüber hinaus sollen ein Gefangenenaustausch und ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene zwischen der Ukraine, Russland und den USA thematisiert werden. Selenskyj hatte das am Dienstag erfolgte Dreier-Gespräch als konstruktiv und inhaltsreich bezeichnet. Am ersten Verhandlungstag wurde laut ihm vor allem ein Gefangenenaustausch besprochen. "Man würde gern 1.000 gegen 1.000, möglicherweise 1.500 gegen 1.500 tauschen, einen großen Austausch", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen am Dienstag. Außerdem seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine Thema gewesen, bestätigte er in sozialen Medien.

Die US-amerikanische Delegation werde "mit dieser Agenda" nach den Verhandlungen nach Russland reisen, sagte Selenskyj. Die russische Seite habe zudem die Territorialfrage angesprochen. "Das ist eine Frage auf der Ebene der Staatschefs", hob er hervor, dennoch hätten seine Unterhändler ein Mandat zur Diskussion dieses Themas.

Selenskyj betonte, dass die Anwesenheit der Europäer am Verhandlungsort sehr wichtig gewesen sei. Damit meinte der Ukrainer die Gesprächsrunde der ukrainischen und US-amerikanischen Unterhändler mit den nationalen Sicherheitsberatern Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens. Auch Vertreter der NATO und der Europäischen Union nahmen an dem Treffen am Dienstag teil. "Wir wollen, dass es eine einheitliche Position der EU, der USA und der Ukraine gibt", unterstrich Selenskyj. Daran werde weiter gearbeitet.