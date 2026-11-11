Kommentar

Vom (fehlenden) Regen in die Traufe

Irene Rapp

Kommentarvon Irene Rapp

Der Sommer hat die Trinkwasserproblematik drastisch vor Augen geführt. Die Gemeinden reagieren bereits darauf, in der Bevölkerung ist das Thema noch nicht ganz angekommen.

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