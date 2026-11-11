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Kommentar
Vom (fehlenden) Regen in die Traufe
Kommentarvon Irene Rapp
Der Sommer hat die Trinkwasserproblematik drastisch vor Augen geführt. Die Gemeinden reagieren bereits darauf, in der Bevölkerung ist das Thema noch nicht ganz angekommen.
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