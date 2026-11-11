Hohe Hürden
Russland-Experte Mangott über die Knackpunkte bei den neuen Friedensgesprächen zur Ukraine
Die zerbombte Stadt Kostjantyniwka nahe der Frontlinie in dem noch von der Ukraine gehaltenen Teil des Gebiets Donezk. Russland fordert von der Ukraine die Abtretung des gesamten Donbass.
© AFP/Petrasiuk
Die Ukraine und Russland verhandeln in Abu Dhabi erstmals seit Langem wieder direkt über eine Friedenslösung. Europa bleibt außen vor. Russland-Experte Gerhard Mangott über die Knackpunkte.
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