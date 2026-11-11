Wird der Betrieb aufgeteilt?
Machtkampf um Brenner-Basistunnel: Tirol und Südtirol schlagen Alarm
Im Tunnel ist die Grenze zwischen Italien und Österreich Geschichte, im Betrieb des Basistunnels könnte sie ein Comeback feiern.
© APA/EXPA/Groder
Der Brenner-Basistunnel steuert auf seine entscheidende Phase zu, hinter den Kulissen ist jedoch ein Machtkampf um die Zukunft entbrannt. Statt einer grenzüberschreitenden Betriebsführung droht er organisatorisch wieder in einen österreichischen und einen italienischen Abschnitt zu zerfallen.
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