Solidarische Landwirtschaft
„War meine Rettung“: Wie ein Biohof in Hall Menschen mit Suchterfahrung Halt bietet
Wolfgang und Peter bringen kistenweise Vogerlsalat zum Putzen. Dieser steht noch wochenlang auf dem Ernteplan.
© Rita Falk
Seit fünf Jahren verbindet die Solidarische Landwirtschaft am Haller Thurnfeld soziales Engagement mit Bio-Anbau. 185 Haushalte unterstützen das Konzept dieser SoLaWi bereits – und fünf Menschen, die ihren Weg aus der Sucht gefunden haben, finden dort Arbeit.
Kommentare