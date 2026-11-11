Strom-Nullsummenspiel für Haushalte: 50 Euro sparen, 49 Euro zahlen

Die Bundesregierung setzt für das Jahr 2027 die Ökostromabgaben aus, um die Wiederanhebung der Elektrizitätsabgabe zu kompensieren. Die FPÖ spricht von einer „Selbstinszenierung“ des Wirtschaftsministers.

Die Bundesregierung will den Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Erneuerbaren-Förderpauschale im kommenden Jahr aussetzen. Damit sollen sich Haushalte mit einem jährlichen Verbrauch von 3500 Kilowattstunden rund 50 Euro brutto sparen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Dafür aber steigt die Stromrechnung an anderer Stelle um 49 Euro: Die Regierung hatte nämlich für 2026 die Elektrizitätsabgabe für Haushalte von 1,5 Cent pro kWh auf 0,1 Cent je kWh gesenkt. Diese Absenkung läuft Ende 2026 aus.

Konkret wegfallen werden nächstes Jahr der Ökostrom-Förderbetrag, der netto, also ohne Umsatzsteuer, bei Durchschnittshaushalten rund 25 Euro ausmacht und die Förderpauschale mit 20 Euro. Von der Entlastung sollen auch Unternehmen profitieren, so das Wirtschaftsministerium. Eine Tischlerei mit 55.000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und einer Verrechnungsleistung von 60 Kilowatt beispielsweise erspare sich rund 700 Euro brutto. Bei einer Papierfabrik mit 55 Mio. Kilowattstunden im Jahr und einer Verrechnungsleistung von 12 Megawattstunden bringt dies eine Entlastung von 180.000 Euro.

FPÖ kritisiert Wirtschaftsminister

„Die Strompreise sind um rund zehn Prozent gesunken und bremsen damit die Teuerung. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen", verwies Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) auf bisherige Maßnahmen. “Deshalb wollen wir auch 2027 beide Förderabgaben auf null setzen. Damit entlasten wir die Menschen, senken die Kosten für unsere Betriebe und stärken die Arbeitsplätze in Österreich."

Die FPÖ spricht von einer „Selbstinszenierung“ des Wirtschaftsministers. „ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer inszeniert sich als großer Strompreissenker und feiert 50 Euro jährliche Ersparnis für die Haushalte“, sagt FPÖ-Energiesprecher Paul Hammerl. Der eigentliche Grund für die Aussetzung der Ökostromabgaben sei, dass die hohen Börsenstrompreise die Markterlöse der geförderten Anlagen steigern und damit den laufenden Förderbedarf reduzieren. „Die Stromkunden bekommen im Wesentlichen nur das zurück, was sie zuvor selbst finanziert haben“, so Hammerl.

Senkung der Netzkosten geplant

Man drehe an allen Hebeln, um die Stromkosten für Haushalte und Betriebe zu senken, merkte Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) dazu an. Gleichzeitig arbeite man aber auch daran, die Netzkosten zu senken. Diese machen bei Haushalten rund ein Drittel der Stromrechnung aus.