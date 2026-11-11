Sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen: Schwere Vorwürfe gegen „Little Britain“-Star David Walliams

Mehrere Frauen werfen dem britischen Komiker und Kinderbuchautor David Walliams sexuelles Fehlverhalten vor. Zwei von ihnen waren nach eigenen Angaben 15 Jahre alt, als sie ihn kennenlernten. Walliams bestreitet die Anschuldigungen.

Der vor allem aus „Little Britain“ bekannte britische Komiker und Kinderbuchautor David Walliams sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von mehreren Frauen konfrontiert. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche des „Guardian“ und dem Sender ITV News hervor. Walliams bestreitet die Anschuldigungen. Zuvor war er vor dem High Court in London mit dem Versuch gescheitert, die Veröffentlichung der Vorwürfe gerichtlich untersagen zu lassen.

Dem Guardian zufolge soll Walliams über Jahre hinweg Frauen sexuell belästigt und seinen Prominentenstatus ausgenutzt haben, um sich jungen Frauen und Mädchen anzunähern. Unter anderem werfen ihm zwei Frauen vor, sie gezielt für sexuelle Zwecke umworben zu haben.

Beide waren nach eigenen Angaben 15 Jahre alt, als sie Walliams kennenlernten. Eine der Frauen wirft ihm zudem einen sexuellen Übergriff vor. Auch am Arbeitsplatz soll er sich Frauen gegenüber wiederholt unangemessen verhalten haben. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2003 zurück.

In einer Stellungnahme, welche der „Guardian“ veröffentlichte, weist Walliams die Vorwürfe zurück. Auch seine Anwälte widersprechen mehreren Schilderungen der Frauen. „Ich bin kein sexueller Ausbeuter“, heißt es in dem Statement. Rückblickend realisiere er, „dass ich mich gegenüber anderen Menschen, mit denen ich gelegentliche sexuelle Beziehungen hatte, manchmal gedankenlos verhalten habe“. Ein Machtungleichgewicht sei „unvermeidlich“, wenn eine der beteiligten Personen berühmt sei. Der Missbrauch dieser Macht sei jedoch „etwas ganz anderes und das habe ich niemals getan“.

Verlag beendete bereits Zusammenarbeit

Bereits im vergangenen Jahr waren Vorwürfe gegen Walliams in britischen Medien bekanntgeworden. Wie der Telegraph damals berichtete, soll sich der Brite unangemessen gegenüber jungen Frauen verhalten haben. Walliams wies die Vorwürfe zurück.

Sein Verlag HarperCollins UK kündigte kurz darauf an, keine neuen Bücher von ihm mehr zu veröffentlichen. Einen Zusammenhang mit den Vorwürfen stellte der Verlag damals nicht ausdrücklich her, erklärte aber, dass das Wohlergehen seiner Mitarbeiter ernst genommen werde.