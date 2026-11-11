Ehemaliger Parkplatz
Entscheidung über umstrittenes Mitarbeiterhaus in Kitzbühel gefallen
So sollen die Gebäude auf der Kellerweise aussehen. Der Gemeinderat stimmte für das Projekt bestehend aus Mitarbeiterwohnen und Wohnungen für Einheimische.
© WE – Gemeinnützige Tiroler Wohnbau GmbH
Aus dem umstrittenen „Monsterprojekt“ wurde ein deutlich kleineres Wohnbauvorhaben: Mit Mehrheit hat der Kitzbüheler Gemeinderat die Grundlage für eine kombinierte Lösung aus Mitarbeiter- und Einheimischenwohnungen geschaffen.
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