Anweisungen per Telefon: 18-Jährige hilft ihrer Mutter bei Geburt

Eine außergewöhnliche Geburt hat sich in der italienischen Gemeinde San Bonifacio bei Verona ereignet: Als bei ihrer hochschwangeren Mutter in der Nacht auf Montag plötzlich die Wehen einsetzten und die Entbindung rasch voranschritt, half die 18-jährige Tochter dabei, ihr Geschwisterchen auf die Welt zu bringen. Das berichtet die Nachrichtenplattform stol.it.

Krankenschwester gab Anweisungen

Die junge Frau rief zunächst den Rettungsdienst an und erhielt von einer Krankenschwester am Telefon genaue Anweisungen, wie sie ihrer Mutter helfen konnte. Noch während ein Rettungswagen und ein Notarztteam zum Wohnhaus unterwegs waren, kam das Baby zur Welt.