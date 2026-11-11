Geplantes Zukunftsdepot: Harsche Kritik auch vom Rechnungshof

Der Rechnungshof geht mit der Bundesregierung rund um das geplante Zukunftsdepot hart ins Gericht: Die Gegenfinanzierung sei nicht dargelegt, und auch zu den finanziellen Auswirkungen für die öffentlichen Kassen fehlten wichtige Angaben.

Die Kritik in der Begutachtung des von der Bundesregierung geplanten Zukunftsdepots für unter 18-Jährige reißt nicht ab. Besonders geharnischt fiel die Stellungnahme des Rechnungshofs (RH) aus, der sich an der extrem kurzen Begutachtungsfrist von zehn Tagen, der fehlenden Darstellung der finanziellen Auswirkungen und der Belastung des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) stößt.

Das Zukunftsdepot sieht unter anderem einen Startbonus von 500 Euro für alle Neugeborenen der Jahrgänge 2027 und 2028 vor. Eltern können bis zu 5000 Euro im Jahr auf das Depot einzahlen, das Geld wird angelegt. Das angesparte Geld soll ab dem 18. Geburtstag steuerfrei entnommen werden können. Finanziert wird das aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF).

Der Rechnungshof zeigt sich alarmiert: „Der RH weist kritisch darauf hin, dass für die neue aus dem FLAF zu finanzierende Leistung nicht dargelegt wird, durch welche Maßnahmen der zusätzliche Mittelbedarf abgedeckt werden wird.“ Bereits mehrfach hatte der Rechnungshof vor dem Auseinanderklaffen von Ausgaben und Einnahmen im FLAF gewarnt.

RH kritisiert fehlende Angaben

Generell meint der RH, dass die Darstellung der finanziellen Auswirkungen aufgrund der zu kurzen Begutachtungsfrist nicht seriös beurteilt werden könne. Erst zwei Tage vor Ende der Begutachtungsfrist hatte die Regierung die Folgenabschätzung der Maßnahme nachgereicht. Daraus gehe hervor, dass mit Mindererträgen von rund 43 Mio. Euro und Aufwendungen von rund 93,6 Mio. Euro gerechnet werde, somit mit einer Gesamtbelastung der Haushalte der Gebietskörperschaften von 136,6 Mio. Euro. Es fehlten aber Angaben zu den Mindereinnahmen aufgrund des mit den vorgeschlagenen Steuerbefreiungen verbundenen Steuerentfalls sowie zur Mehrbelastung der Finanzverwaltung.

Die Volkshilfe wiederum warnte – wie auch schon Arbeiterkammer, ÖGB und diverse Sozialorganisationen – vor einer Besserstellung Wohlhabender. Man lehne das Zukunftsdepot in der vorliegenden Form ab, „weil es soziale Ungleichheit stabilisiert, anstatt sie zu minimieren, was eigentlich die Aufgabe des Sozialstaates sein sollte“.

Weniger Einnahmen auch für Länder

Das Land Vorarlberg forderte, dass die vorerst für zwei Jahre angesetzte Finanzierung aus dem FLAF künftig nicht zu einer mittelbaren finanziellen Mehrbelastung der Länder führen dürfe. Zudem führe die vorgesehene Steuerbegünstigung zu Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer, was in weiterer Folge auch die Länder betreffe. Ähnlich argumentiert man in der Steiermark, wo man mit minus 9 Mio. Euro für die Länder 2027 bis 2030 rechnet.

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