In liebevoller Erinnerung
Trauer bei SPG Pitztal und im Tiroler Unterhaus: „Wirst in unseren Herzen dabei sein“
Das Tiroler Fußball-Unterhaus trägt Trauer: Die SPG Pitztal gab das Ableben von Tobias Bartl bekannt. Seit 2013 schnürte er seine Fußballschuhe für die Oberländer. „Lieber Tobi! Dein Einsatz auf dem Rasen und dein Lachen in der Kabine werden uns schrecklich fehlen – wir werden dich vermissen“, hieß es in dem emotionalen Posting in den sozialen Medien.
„Wir versprechen dir, dass du für immer ein Teil unseres Vereins bleiben wirst ... und sobald wir wieder auf dem Platz stehen, wirst du in unseren Herzen dabei sein!“, schrieb die SPG. Zahlreiche Vereine und Wegbegleiter kondolierten und sprachen den Angehörigen und Freunden ihr tiefes Mitgefühl aus. (TT.com)