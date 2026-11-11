Trauer bei SPG Pitztal und im Tiroler Unterhaus: „Wirst in unseren Herzen dabei sein“

Das Tiroler Fußball-Unterhaus trägt Trauer: Die SPG Pitztal gab das Ableben von Tobias Bartl bekannt. Seit 2013 schnürte er seine Fußballschuhe für die Oberländer. „Lieber Tobi! Dein Einsatz auf dem Rasen und dein Lachen in der Kabine werden uns schrecklich fehlen – wir werden dich vermissen“, hieß es in dem emotionalen Posting in den sozialen Medien.