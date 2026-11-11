Schulbildung als Basis für ein selbstbestimmtes Leben

Die Tiroler Hackbrettistin Maria Ma ist vor allem für ihre Musik bekannt. Daneben setzt sie sich als „Testimonial“ für Bruder und Schwester in Not (BSIN) ein.

Wann bist du glücklich?

Maria Ma: In meinem Leben spüre ich generell viel Glück. Allein die Tatsache, als Musikerin arbeiten zu dürfen, betrachte ich als Geschenk. Besonders glücklich bin ich, wenn ich die Natur und das Wunder hinter allem intensiv spüren kann.

In welcher Art Familienverband bist du aufgewachsen?

Maria Ma: Ich wurde in eine Bauernfamilie hineingeboren, wo es auch immer zwei Schweine gab. Einmal im Jahr wurde geschlachtet und wir hatten immer Fleisch und Speck von den eigenen Schweinen. In meiner frühen Kindheit lebten meine Großeltern, Eltern, zwei unverheiratete Brüder meines Vaters und ich am Hof. Von meiner Großmutter habe ich ohne Worte die Verbundenheit und Liebe zu den ganz einfachen Dingen des Lebens vermittelt bekommen. Sie war auch für die Hühner und Schweine am Hof zuständig. Je-den Abend hat sie mit viel Liebe und Bedacht das Schweinefutter „zubereitet“.

Was ist dir persönlich am „Glücksschwein-Projekt“ wichtig?

Maria Ma: Schulbildung ist die Basis für ein selbstbestimmtes, freies Leben. Darüberhinaus ermöglicht es, dass Familien im kleinen Stil, aber eigenständig wirtschaften können. Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und damit Freiheit sind für mich die wichtigsten Lebensgrundlagen.

Ein Glücksschwein in Uganda

Ein Glücksschwein als Starthilfe kann Kindern wie Noah den Schulbesuch ermöglichen. © BSIN

Bruder und Schwester in Not sammelt für den Schulbesuch ugandischer Kinder.

Im Bezirk Kassanda in Uganda wächst jedes fünfte Kind als Voll- oder Halbwai-se auf. Die Kinder kommen meist bei Verwandten unter, denen die finanziellen Mittel für einen Schulbesuch fehlen. Obwohl es ein kostenloses Grundschulsystem gibt, müssen auch benachteiligte Familien die Kosten für den Schulweg und die Schuluniformen, die Unterrichtsmaterialien sowie das tägliche Mittagessen selbst tragen. Das übersteigt in der Regel die finanziellen Möglichkeiten der Familien. Oft müssen Waisenkinder deshalb der Schule fernbleiben.

Ein Schwein ist eine einfache Starthilfe für den Weg in eine glückliche Zukunft. Die Familien erhalten durch die Partnerorganisation Caritas Mityana ein Ferkel zur eigenen Aufzucht. Die in den Jahren darauf geborenen Jungtiere können verkauft und damit die Schulausbildung der Kinder finanziert werden. Mit dem Zugang zu elementarer Bildung wird die Basis für eine bessere Zukunft gelegt.

Mehr Informationen unter Link für die Onlineausgabe: twn.gl/gluecksschwein