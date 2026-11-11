Style, Creativity und Teamspirit: die Style Sessions bei AIRDRENALINE

Unter dem Motto „Big air is coming home“ feiert AIRDRENALINE am 27. und 28. November 2026 Premiere am Bergisel in Innsbruck.

Neben dem FIS Park & Pipe World Cup und großen HipHop-Acts wie K.I.Z, Bonez MC & RAF Camora, SSIO und Badmómzjay sorgen die Style Sessions für ein besonderes Highlight im Freestyle-Programm.

An beiden Eventtagen findet jeweils eine Style Session statt. Acht Teams mit jeweils vier Rider:innen bekommen in einem 45-minütigen Zeitfenster die Gelegenheit, ihre gemeinsame Performance zu zeigen. Jedes Team hat nur einen Durchlauf.

Style statt Rotation

Bei den Style Sessions gelten bewusst andere Regeln als bei klassischen FIS-Bewerben. Im Mittelpunkt stehen Style, Kreativität, technische Ausführung und Team-Choreografie. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Drehungen, sondern die Fähigkeit, individuelle Skills zu einer überzeugenden Team-Performance zu verbinden.

Internationale Elite trifft auf lokale Szene

Das Starterfeld verspricht beeindruckenden Freestyle-Sport: Der Großteil der teilnehmenden Rider:innen kommt aus dem FIS-Competition-Bereich. Ergänzt wird das internationale Feld durch ein lokales Team. Insgesamt warten 5.000 Euro Preisgeld auf die Teams.

Mit den Style Sessions erweitert AIRDRENALINE sein Sportprogramm um ein Format, bei dem Kreativität und individueller Style genauso gefragt sind wie sportliches Können.

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