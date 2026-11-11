Gut integriert
Mit Kleinkind und Baby aus Tirol abgeschoben: Freund der Familie macht sich große Sorgen
Die Familie lebte in Nußdorf-Debant. Zuständig für Abschiebungen ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl.
© Rudy de Moor, Oblasser
Das Schicksal einer georgischen Familie ist Gesprächsthema in Osttirol. Eltern und drei kleine Kinder wurden vor Kurzem aus ihrer Wohnung geholt und zur Abschiebung nach Wien gebracht. Dabei seien sie bestens integriert gewesen, sagt ein Freund der Familie. Die Behörde hat sich noch nicht dazu geäußert.
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