Disney+ wird günstiger: Neues Abo startet um 6,99 Euro

Der Streamingdienst des US-Unterhaltungskonzerns bietet ab sofort auch in Österreich ein werbefinanziertes Abo an. Die neue Variante kostet 6,99 Euro im Monat. Zum Start gibt es Sonderangebote.

Wien – Disney+ erweitert sein Angebot in Österreich. Seit Mittwoch ist erstmals ein werbefinanziertes Abonnement verfügbar. „Standard mit Werbung“ kostet regulär 6,99 Euro im Monat und ist damit die günstigste der nun drei angebotenen Varianten. Das Werbe-Abo bietet eine Bildqualität von bis zu 1080p Full HD, 5.1-Audio und zwei gleichzeitige Streams.

Drei Abo-Modelle von 6,99 bis 15,99 Euro

Die Standard-Variante ohne Werbung kostet 10,99 Euro monatlich, für Premium werden 15,99 Euro fällig.

Damit gelten regulär folgende Preise:

Standard mit Werbung: 6,99 Euro pro Monat

6,99 Euro pro Monat Standard: 10,99 Euro pro Monat

10,99 Euro pro Monat Premium: 15,99 Euro pro Monat

Zum Start der neuen Tarifoption bietet Disney+ eine Rabattaktion an. Wer derzeit kein aktives Disney+-Abo hat und zwischen 11. und 24. November ein Abonnement abschließt, bekommt den jeweiligen Tarif drei Monate lang günstiger.

Das Werbe-Abo kostet während des Aktionszeitraums 4,99 Euro pro Monat, Standard 7,99 Euro und Premium 10,99 Euro. Danach gelten die regulären Monatspreise. Die Abos sind jeweils zum Ende des Abrechnungszeitraums kündbar.

„Vienna Game“ startet kommende Woche

Auch beim Programm steht ein österreichischer Neustart bevor: Am 18. November feiert die sechsteilige Disney+-Originalserie „Vienna Game“ ihre Premiere. Produziert wurde sie von der Wiener Satel Film.

Die historische Satire führt ins Jahr 1814 und erzählt vom Wiener Kongress als Spiel um Macht, Liebe und Intrigen. Idee und Drehbuch stammen von Stefan Brunner. Zur Besetzung gehören unter anderem Marlene Tanczik, Daniel Donskoy und Alexander Scheer.

Daneben gehören „The Shards“ und „City of Blood“ zum aktuellen Angebot. Die zweite Staffel von „All’s Fair“ ist ebenfalls bereits verfügbar. Demnächst folgen die dritte Staffel von „Percy Jackson: Die Serie“ (ab 20. November) und die sechste Staffel von „Only Murders in the Building“ (ab 8. Dezember). (TT)