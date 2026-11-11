Causa Weißmann: Jetzt geht der ORF-Streit vor Gericht in die heiße Phase

Roland Weißmann kämpft nach seinem Rücktritt als ORF-Generaldirektor gegen seine Kündigung und fordert Schadenersatz. Am 20. November werden er und die aktuelle ORF-Chefin Ingrid Thurnher vor Gericht einvernommen.

Wien – Acht Monate nach seinem Rücktritt als ORF-Generaldirektor nimmt die gerichtliche Auseinandersetzung um Roland Weißmann Fahrt auf. Am 20. November werden Weißmann und seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher am Arbeits- und Sozialgericht in Wien einvernommen. Dabei geht es um die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses durch den ORF.

Der Fall hat sich mittlerweile zu einem Geflecht aus mehreren Verfahren, gegenseitigen Vorwürfen und Ermittlungen entwickelt.

Rücktritt nach Vorwürfen

Begonnen hatte die Causa am 9. März. Damals wurde der sofortige Rücktritt Weißmanns bekannt gegeben. Eine ORF-Mitarbeiterin hatte gegenüber der Spitze des ORF-Stiftungsrats Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben. Zuvor hatte sie Nachrichten, Tonaufnahmen und Bilder vorgelegt und den Rücktritt des Generaldirektors gefordert.

Weißmann weist den Vorwurf sexueller Belästigung zurück. Er spricht von einer Beziehung in beidseitigem Interesse. Die Mitarbeiterin widerspricht dieser Darstellung. Weißmann habe wiederholt auf mehr als eine Freundschaft gedrängt, was sie abgelehnt habe.

Auch über die Umstände seines Rücktritts gehen die Darstellungen auseinander. Weißmann sagt, der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Heinz Lederer, habe ihn dazu gedrängt. Lederer bestreitet das.

ORF kündigte Weißmann

Anfang April zog der ORF unter der neuen Generaldirektorin Ingrid Thurnher einen weiteren Schlussstrich und beendete auch das Dienstverhältnis mit Weißmann.

Eine interne Untersuchung kam zwar zum Ergebnis, dass keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn vorgelegen habe. Thurnher bezeichnete Weißmanns Verhalten dennoch als „falsch und für eine Führungskraft inakzeptabel“.

Weißmann akzeptiert die Kündigung nicht. Gemeinsam mit seinem Anwalt Oliver Scherbaum argumentiert er, sie sei sittenwidrig und aus unzulässigen Motiven erfolgt.

Dabei geht es auch um viel Geld. Weißmann fordert unter anderem sein restliches Gehalt für die verbliebene Funktionsperiode. Dazu kommen Ansprüche wegen einer aus seiner Sicht wahrscheinlichen zweiten Amtszeit, entgangene Pensionskassenbeiträge und Schadenersatz.

Weißmann und Thurnher vor Gericht

Am 20. November kommt nun Bewegung in eines der zentralen Verfahren. Weißmann geht vor dem Arbeits- und Sozialgericht gegen die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses vor. Sowohl er als auch Thurnher sollen persönlich einvernommen werden. Ein Urteil wird an diesem Tag noch nicht erwartet.

Daneben laufen weitere Verfahren. Im Jänner sind für den Streit um die Kündigungsentschädigung drei Verhandlungstage angesetzt. Dabei sollen neben Weißmann auch mehrere Mitglieder des ORF-Stiftungsrats aussagen.

Auch die betroffene ORF-Mitarbeiterin, die mittlerweile dienstfrei gestellt wurde, geht gerichtlich gegen Weißmann und den ORF vor. Sie wirft Weißmann sexuelle Belästigung vor und dem Sender, seiner Schutzpflicht nicht ausreichend nachgekommen zu sein. Anfang November wurde darüber verhandelt. Dabei steht unter anderem die Frage im Raum, ob Ansprüche bereits verjährt sein könnten. Die Entscheidung soll schriftlich ergehen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Parallel beschäftigt die Causa die Staatsanwaltschaft Wien. Weißmann hatte die Mitarbeiterin und deren Anwalt wegen des Verdachts der schweren Erpressung und des Missbrauchs von Tonaufnahmen angezeigt.

Die Staatsanwaltschaft nahm aufgrund eines Anfangsverdachts Ermittlungen auf. Diese laufen weiterhin.

Streit mit dem „Falter“

Einen weiteren Schauplatz eröffnet die Veröffentlichung privater Chatnachrichten durch den Falter. Weißmann ging auch dagegen gerichtlich vor.

Die Wochenzeitung argumentiert, Weißmann habe selbst öffentlich über das Verhältnis gesprochen und dabei die Darstellung der Frau bestritten. Deshalb dürften die Nachrichten in diesem Zusammenhang veröffentlicht werden.

Vor Gericht hatte der Falter damit bislang weitgehend Erfolg. Das Handelsgericht Wien untersagte zunächst die Veröffentlichung einzelner Passagen. Das Oberlandesgericht Wien erlaubte später auch diese. Weißmanns Anwalt kündigte an, gegen die Entscheidung den Obersten Gerichtshof anzurufen.

Auch in einem medienrechtlichen Verfahren entschied das Wiener Straflandesgericht im August zugunsten des Falter. Daneben läuft ein zivilrechtliches Hauptverfahren über Weißmanns Unterlassungsklage. (TT, APA)