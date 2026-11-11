Jetzt ist es offiziell: Dieser Fußball-Superstar zieht in den Dschungel

Seit Tagen wird in England darüber spekuliert, nun ist die Katze aus dem Sack: Ex-Fußball-Superstar Wayne Rooney zieht bei „I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here!“ in den australischen Dschungel.

Den Auftritt bei der britischen Variante des „Dschungelcamps“ lässt sich der ehemalige Starstürmer von Manchester United fürstlich entlohnen. Laut Medienberichten soll er rund zwei Millionen Euro überwiesen bekommen.

Seine Frau Coleen nahm bereits vor zwei Jahren an der auf der Insel äußerst beliebten und stets prominent besetzten Show teil. Sie wurde damals Zweite. Will Rooney sie übertrumpfen, muss er also gewinnen.

Seine Mit-Camper sind auch durchwegs bekannte Persönlichkeiten. Darunter befinden sich etwa Kaiser-Chiefs-Sänger Ricky Wilson, Model Leomie Anderson oder Schauspielerin Joanna Page, die u. a. bei „Tatsächlich… Liebe“ mitwirkte. (TT.com)