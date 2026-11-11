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„Enormer psychischer Druck“
Südtiroler Pfarrer von Gruppe bedrängt und erpresst: 130.000 Euro Schaden
Die Täter sollen den Geistlichen wiederholt in der Kirche und vor dem Gotteshaus massiv bedrängt haben. (Symbolfoto)
© canva
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