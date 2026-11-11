Tirols Kultur-Podcast „Ruptur“ liefert Einblicke in 30 Jahre Komma Wörgl

Der Live-Podcast „Ruptur“ startete Ende Oktober im Wörgler Veranstaltungszentrum Komma in seine zweite Staffel. Nun gibt es die erste Episode zum Nachhören.

Wie hört sich Kultur an? Welche Geschichten stecken dahinter? Und wer sind die Menschen, die Tirol mitgestalten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel startete Tirols Kulturpodcast „Ruptur“ am 27. Oktober im Wörgler Veranstaltungszentrum KOMMA – das heuer sein 30-jähriges Bestehen feierte – in die zweite Runde. Nun gibt es den Live-Podcast zum Nachhören.

Obfrau Petra Rodens erzählte, wie das KOMMA vor drei Jahrzehnten entstanden ist und was es bis heute trägt – von den Anfängen bis zur täglichen Vereinsarbeit abseits der großen Bühnen. An ihrer Seite der langjährige Wegbegleiter und Mitgründer Luggi Ascher. Gemeinsam blickten die beiden zurück auf die Geschichte des KOMMA. Für den Sound sorgte John Dizzy (Rebel Musig), der „Life Radio Act des Monats“.

🎧 Der Podcast zum Nachhören: