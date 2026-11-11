🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Warum uns Reden mit Fremden glücklich macht und wie wir Small Talk lernen können

Gespräche mit Fremden kann man trainieren.
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Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Ein lockerer Satz übers Wetter, ein kurzes Gespräch in der Warteschlange: Smalltalk klingt einfach, fällt aber längst nicht allen leicht. Kommunikationstrainerin Annette Behrendt erklärt im Podcast „Gut zu wissen“, warum wir immer weniger miteinander reden, was dabei verloren geht und mit welchen einfachen Tricks Gespräche mit Fremden leichter werden.

🎧 Podcast | Gut zu wissen:

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Kommunikationstrainerin Anette Behrendt erklärt im Podcast, wie wichtig kurze Gespräche mit Fremden sind.
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Zur Person

Annette Behrendt arbeitet als Kommunikationstrainerin und Leadership-Coach in Innsbruck und im DACH-Raum.

Sie begleitet vor allem Teams, die remote zusammenarbeiten, und unterstützt Führungskräfte dabei, Gespräche souverän zu führen, auch wenn es schwierig wird. Sie arbeitet mit echten Situationen aus dem Arbeitsalltag, vom ersten Small Talk bis zum Konfliktgespräch, und meist über mehrere Wochen, damit das Gelernte im Alltag wirklich ankommt. Außerdem ist sie Dozentin am MCI.

Mehr Infos: www.annettebehrendt.com

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