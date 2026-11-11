Warum uns Reden mit Fremden glücklich macht und wie wir Small Talk lernen können
Ein lockerer Satz übers Wetter, ein kurzes Gespräch in der Warteschlange: Smalltalk klingt einfach, fällt aber längst nicht allen leicht. Kommunikationstrainerin Annette Behrendt erklärt im Podcast „Gut zu wissen“, warum wir immer weniger miteinander reden, was dabei verloren geht und mit welchen einfachen Tricks Gespräche mit Fremden leichter werden.
🎧 Podcast | Gut zu wissen:
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Zur Person
Annette Behrendt arbeitet als Kommunikationstrainerin und Leadership-Coach in Innsbruck und im DACH-Raum.
Sie begleitet vor allem Teams, die remote zusammenarbeiten, und unterstützt Führungskräfte dabei, Gespräche souverän zu führen, auch wenn es schwierig wird. Sie arbeitet mit echten Situationen aus dem Arbeitsalltag, vom ersten Small Talk bis zum Konfliktgespräch, und meist über mehrere Wochen, damit das Gelernte im Alltag wirklich ankommt. Außerdem ist sie Dozentin am MCI.
Mehr Infos: www.annettebehrendt.com
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