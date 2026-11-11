Warum uns Reden mit Fremden glücklich macht und wie wir Small Talk lernen können

Sie begleitet vor allem Teams, die remote zusammenarbeiten, und unterstützt Führungskräfte dabei, Gespräche souverän zu führen, auch wenn es schwierig wird. Sie arbeitet mit echten Situationen aus dem Arbeitsalltag, vom ersten Small Talk bis zum Konfliktgespräch, und meist über mehrere Wochen, damit das Gelernte im Alltag wirklich ankommt. Außerdem ist sie Dozentin am MCI.