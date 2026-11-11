Kreativer Protest: „Fasnacht Forward“ zieht zum dritten Mal durch Innsbruck

Nach einer Kundgebung am Wiltener Platzl zieht der feministische Umzug am Mittwochabend durch die Innenstadt. Der Abschluss findet beim Landestheater statt.

Frauen bei den Schützen zulassen? Lieber nicht. In Tirol hält „mann“ es lieber traditionell. Und genau hier setzt die „Fasnacht Forward“ an: Unter dem Motto „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“ findet am heutigen Mittwoch zum dritten Mal der feministische Fasnachtsumzug in Innsbruck statt. Ein performativer Demo-Zug führt am Abend vom Wiltener Platzl durch die Innenstadt.

Los geht es um 18 Uhr mit einer Kundgebung am Wiltener Platzl. Anschließend zieht die „Fasnacht Forward“ durch die Innsbrucker Innenstadt. Um 19 Uhr ist der Einzug am „Ni una menos Platz“ beim Tiroler Landestheater geplant, wo verschiedene Gruppen mit Performances auftreten.

Tradition neu interpretiert

Nach Angaben der Veranstaltenden richtet sich die alternative Fasnacht an alle Menschen, insbesondere an Frauen und FLINTA*-Personen, die von aktiver Teilnahme an Bräuchen und Traditionen weiterhin ausgeschlossen würden. Die Initiative will traditionelle Fasnachtskultur mit modernen Ausdrucksformen verbinden und nach eigenen Angaben „Grenzen und Klüfte zwischen (Sub-)Kultur und Brauchtum“ ausloten.