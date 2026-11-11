Der TV-Detektiv der 80er: „Mike Hammer“-Darsteller Stacy Keach ist gestorben

Stacy Keach verkörperte den legendären Privatdetektiv Mike Hammer und prägte über Jahrzehnte Film, Fernsehen und Theater. Nun ist der US-Schauspieler im Alter von 85 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Der US-Schauspieler Stacy Keach ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf seine Familie berichten, erlag er am Dienstag in seinem Zuhause im polnischen Magdalenka nach langer schwerer Herzkrankheit seinem Leiden. Bekannt wurde Keach vor allem als schlagkräftiger Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen CBS-Krimiserie der 1980er-Jahre.

Paraderolle: Keach als Privatdetektiv Mike Hammer. © IMAGO/Movie Star News

Spielte auch in Shakespeare-Stücken

Darüber hinaus wirkte er in zahlreichen erfolgreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter die Serien „Emergency Room – Die Notaufnahme“ und „Two and a Half Men“. Sein Filmdebüt gab er 1968 im Drama „Das Herz ist ein einsamer Jäger“. Später folgten Rollen in Kinofilmen wie „Flucht aus L.A.“ und „Wenn ich bleibe“. Auch auf der Theaterbühne machte sich Keach, insbesondere mit Auftritten in Shakespeare-Stücken einen Namen. 2019 wurde er mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt.

Lebenslange Liebe: Malgosia und Stacy Keach bei ihrer Hochzeit im Mai 1986. © IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch