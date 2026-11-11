Der TV-Detektiv der 80er: „Mike Hammer“-Darsteller Stacy Keach ist gestorben
Stacy Keach verkörperte den legendären Privatdetektiv Mike Hammer und prägte über Jahrzehnte Film, Fernsehen und Theater. Nun ist der US-Schauspieler im Alter von 85 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.
Der US-Schauspieler Stacy Keach ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf seine Familie berichten, erlag er am Dienstag in seinem Zuhause im polnischen Magdalenka nach langer schwerer Herzkrankheit seinem Leiden. Bekannt wurde Keach vor allem als schlagkräftiger Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen CBS-Krimiserie der 1980er-Jahre.
Spielte auch in Shakespeare-Stücken
Darüber hinaus wirkte er in zahlreichen erfolgreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter die Serien „Emergency Room – Die Notaufnahme“ und „Two and a Half Men“. Sein Filmdebüt gab er 1968 im Drama „Das Herz ist ein einsamer Jäger“. Später folgten Rollen in Kinofilmen wie „Flucht aus L.A.“ und „Wenn ich bleibe“. Auch auf der Theaterbühne machte sich Keach, insbesondere mit Auftritten in Shakespeare-Stücken einen Namen. 2019 wurde er mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt.
Seine Ehefrau Malgosia würdigte Stacy Keach laut dem US-Magazin Variety als Künstler und Familienmensch, und ihre Worte zeigen, wie tief der Verlust sitzt: „Stacy war nicht nur ein legendärer Schauspieler, der vom Publikum auf der ganzen Welt bewundert und geliebt wurde, sondern auch mein geliebter Ehemann, mein Lebensgefährte und das Herz unserer Familie.“ Sein Tod hinterlasse eine große Lücke. Sein außergewöhnlicher Geist, seine markante Stimme und seine Liebe würden jedoch für immer in Erinnerung bleiben. (APA)
Kommentare