Verkehr würde reduziert
Bekommt Innsbruck eine Stadtseilbahn? Das sind die Studienergebnisse
In der Machbarkeitsstudie 2021 wurde vom österreichischen Seilbahnunternehmen Doppelmayr eine mögliche Stadtseilbahn vom Innsbrucker Hauptbahnhof aus visualisiert.
© Doppelmayr
In 18 Minuten vom Innsbrucker Hauptbahnhof zur Talstation der Patscherkofelbahn. Die Pläne für eine Stadtseilbahn lagen jahrelang auf Eis. Jetzt liegen die Ergebnisse einer neuen Studie vor, die vom Land Tirol in Auftrag gegeben wurde. Nun sind die Gemeinden am Zug.
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