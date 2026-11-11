Verkehr würde reduziert

Bekommt Innsbruck eine Stadtseilbahn? Das sind die Studienergebnisse

In der Machbarkeitsstudie 2021 wurde vom österreichischen Seilbahnunternehmen Doppelmayr eine mögliche Stadtseilbahn vom Innsbrucker Hauptbahnhof aus visualisiert.
© Doppelmayr
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

In 18 Minuten vom Innsbrucker Hauptbahnhof zur Talstation der Patscherkofelbahn. Die Pläne für eine Stadtseilbahn lagen jahrelang auf Eis. Jetzt liegen die Ergebnisse einer neuen Studie vor, die vom Land Tirol in Auftrag gegeben wurde. Nun sind die Gemeinden am Zug.

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