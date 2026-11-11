Bekommt Innsbruck eine Stadtseilbahn? Das sind die Studienergebnisse

In 18 Minuten vom Innsbrucker Hauptbahnhof zur Talstation der Patscherkofelbahn. Die Pläne für eine Stadtseilbahn lagen jahrelang auf Eis. Jetzt liegen die Ergebnisse einer neuen Studie vor, die vom Land Tirol in Auftrag gegeben wurde. Nun sind die Gemeinden am Zug.