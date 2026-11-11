Nach der Krebsdiagnose: Prinzessin Kate gibt seltene Einblicke in ihre Genesung

Für eine Sonderausgabe des Magazins Country Life, die von Prinz William als Gastredakteur gestaltet wurde, hat Catherine, Princess of Wales, ein Interview gegeben. Dabei ging es auch um Kates persönlichen Weg zurück ins Leben nach ihrer schweren Krankheit.

Mit knapp 300 Seiten ist die am 11. November erschienene Sonderausgabe von Country Life die bislang umfangreichste Ausgabe des Magazins, die unter royaler Mitwirkung entstanden ist. Prinz William fungierte dabei als Gastredakteur und gewährte den Lesern persönliche Einblicke. Auch seine Ehefrau Catherine, Princess of Wales, beteiligte sich an dem Projekt.

Veröffentlicht wurde unter anderem ein ausführliches Gespräch zwischen der 44-Jährigen und dem britischen Autor Robert Macfarlane. Darin sprechen die beiden über die Natur, Hoffnung und das menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Zugleich gibt Kate seltene Einblicke in ihren Genesungsprozess nach dem Ende ihrer Krebsbehandlung.

„Schwere Krankheit bringt körperliche Herausforderungen mit sich“

Auf die Frage, welche Rolle die Natur während ihrer Erkrankung gespielt habe, antwortet die Princess of Wales offen und nachdenklich. Für sie seien Natur und Heilung eng miteinander verbunden. Entscheidend sei es, „zuzuhören und aufmerksam zu sein“.

Aus eigener Erfahrung, so Kate, sei ihr besonders wichtig geworden, Krankheit und Genesung ganzheitlich zu betrachten: „Es geht darum, zuzuhören und aufmerksam zu sein. Was mir aus eigener Erfahrung wirklich am Herzen liegt, ist, Krankheit und Genesung mit einem ganzheitlichen Ansatz anzugehen. Ja, eine schwere Krankheit bringt viele körperliche Herausforderungen mit sich, aber es gibt auch einen tieferen Teil in uns allen."

Gute und auch schlechte Tage

Danach teilt die 44-Jährige eine sehr persönliche Erinnerung aus dieser Zeit: „Im Krankenhaus wurde mir gesagt, dass meine Genesung nicht gradlinig verlaufen würde. Es werde gute und schlechte Tage geben, und es werde Zeit brauchen.“

Anschließend betont die dreifache Mutter noch, was sie nach dieser Zeit noch besser verstanden hat. „Es zeigt uns, dass Phasen der Ruhe, der Besinnung und der Erneuerung genauso wichtig sind wie Momente des Wachstums.“

Oktober 2026: William und Kate treffen zu einem Staatsbankett auf Windsor Castle ein. Anlass war der Besuch des Sultan Haitham bin Tariq von Oman. © IMAGO/Isabel Infantes / PA ROTA - B68 / Avalon