Schwer verletzt
53-Jähriger stürzte in Lienz drei Meter von Arbeitsbühne
Bei einem Arbeitsunfall in einer Montagehalle in Lienz ist am Mittwochvormittag ein 53-jähriger Österreicher schwer verletzt worden. Der Mann stürzte gegen 9.30 Uhr aus rund drei Metern Höhe von einer Arbeitsbühne auf den darunterliegenden Betonboden, berichtet die Polizei.
Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Nach Angaben der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. (TT.com)