Projekt in Innsbruck
Mehr Präzision im OP: Neue Akademie soll Standards in Frauenheilkunde verbessern
Alois Obwegeser (l.), Ärztlicher Direktor der Klinik Innsbruck, und Gert Mayer (r.), Rekto rder Medizin-Uni Innsbruck, sehen in Ibrahim Alkatout, Leiter der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, eine Bereicherung für die Klinik.
© Medizinische Universität Innsbruck
Präziser operieren, Risiken reduzieren und medizinische Standards vereinheitlichen: Die Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe startet eine neue Ausbildungsakademie. Im Mittelpunkt steht ein Konzept, das sich auch Methoden aus dem Spitzensport zunutze macht.
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