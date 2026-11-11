Einigung auf Budget: EU kann 2027 knapp 200 Milliarden Euro ausgeben

Der europäische Haushalt ist viel kleiner als die Summe der nationalen Haushalte aller Mitgliedstaaten. Die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen ab 2028 gehen weiter.

Die Europäische Union kann im kommenden Jahr knapp 200 Mrd. Euro ausgeben. Das ist der Budget-Kompromiss, auf den sich die Unterhändler von Mitgliedstaaten und EU-Parlament geeinigt haben. Die Summe entspricht etwa 2,3 Prozent dessen, was die Regierungen insgesamt auf nationaler Ebene ausgeben.

Der Budget-Kompromiss muss noch von beiden Seiten formal angenommen werden, dies gilt aber als Formsache. Parallel dazu laufen die Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028-2034 weiter. Die Jahres-Budgets sind nur detailliertere Auskoppelungen aus diesem mehrjährigen Finanzrahmen.

EU-Förderungen bleiben größter Posten

Die EU-Länder zeigten sich am Mittwoch erfreut über die Einigung auf das Budget 2027. Damit sei die Handlungsfähigkeit der EU in Krisenzeiten sichergestellt, hieß es. Laut EU-Kommission zählen zu den Prioritäten des Budgets die Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Verteidigung sowie die Unterstützung der Ukraine.

Die 199,7 Mrd. Euro bedeuten eine leichte Erhöhung gegenüber dem Jahr 2026, für das ein EU-Budget von 190 Mrd. Euro festgelegt worden war.

Zwischen den einzelnen Budgetposten gibt es von 2026 auf 2027 keine größeren Verschiebungen. Die mit Abstand größten Ausgabenbereiche bleiben „Kohäsion, Resilienz und Werte“ mit 76 Mrd. Euro (dazu zählt u.a. die Förderung für strukturschwache Gebiete) sowie „Natürliche Ressourcen und Umwelt“ mit 57 Mrd. Euro (darunter fällt u.a. die Agrarförderung). Der Budgetposten „Sicherheit und Verteidigung“ bleibt im Vergleich mit drei Mrd. Euro eher bescheiden.

Österreich will der EU weniger Geld geben

Vergleichsweise bescheiden fällt das europäische Budget auch im Vergleich mit den nationalen Budgets aus. Allein der deutsche Bundeshaushalt ist etwa zweieinhalbmal so hoch. Das österreichische Budget für 2027 liegt bei 128 Mrd. Euro, also knapp zwei Drittel des EU-Haushalts. In Europa bleibt somit der allergrößte Teil des öffentlichen Geldes weiter in der Hand der nationalen Regierungen.